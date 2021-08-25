Кобахидзе: Зурабишвили не является президентом Грузии после нарушения конституции

Премьер Грузии оценил правовой статус Саломе Зурабишвили в стране.

Грузинский политик Саломе Зурабишвили фактически не является президентом страны после того, как она нарушила конституцию. Соответствующее заявление местным журналистам сделал председатель правительства Ираклий Кобахидзе. Иностранный чиновник заметил, что оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент главы государства, однако политик все равно стала "не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения" и одной рядовой марионеткой".

Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze