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Премьер Грузии прокомментировал ситуацию вокруг партии Саакашвили

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Ираклий Кобахидзе указал на будущее "Единого национального движения".

Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил местным журналистам во время брифинга о том, что политическая партия бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" будет признана неконституционной, а парламентарии от данного движения будут лишены депутатских мандатов.

Кто бы ни перешел барьер, никто не сможет уйти от той ответственности за то, что они сделали во время правления и потом, будучи в оппозиции 12 лет… Аннулирование парламентских мандатов было бы логичным продолжением запрета партии "Нацдвижения", это может сделать конституционный суд.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze

Теги: грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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