Ираклий Кобахидзе прокомментировал действия властей Грузии в 2008 году.

Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил местным журналистам во время брифинга о том, что руководство страны может использовать различные виды правовых форм для того, чтобы выяснить обстоятельства военного конфликта, произошедшего в 2008 году. Речь идет о том, что армия Тбилиси по приказу тогдашнего президента Михаила Саакашвили напала на территорию Южной Осетии. Глава кабмина подчеркнул, что важно, чтобы то преступление, совершенное режимом "Национального движения", было завершено.

... Обращение в прокуратуру, парламентская следственная комиссия, обращение в конституционный суд - можно использовать все инструменты. Общественность получит информацию обо всем этом. Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze