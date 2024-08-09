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Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года

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Ираклий Кобахидзе прокомментировал действия властей Грузии в 2008 году.

Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил местным журналистам во время брифинга о том, что руководство страны может использовать различные виды правовых форм для того, чтобы выяснить обстоятельства военного конфликта, произошедшего в 2008 году. Речь идет о том, что армия Тбилиси по приказу тогдашнего президента Михаила Саакашвили напала на территорию Южной Осетии.  Глава кабмина подчеркнул, что важно, чтобы то преступление, совершенное режимом "Национального движения", было завершено.

... Обращение в прокуратуру, парламентская следственная комиссия, обращение в конституционный суд - можно использовать все инструменты. Общественность получит информацию обо всем этом.

Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Премьер Грузии допустил начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze

Теги: грузия, ираклий кобахидзе, южная осетия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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