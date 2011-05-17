Ираклий Кобахидзе рассказал о том, что статус кандидата в ЕС дается народу, а не руководству страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключает того, что переговоры о вступлении Тбилиси в Европейский союз могут начаться в текущем году. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал местным журналистам, выступая в эфире для телекомпании "Имеди".

Не исключаю открытие переговоров в этом году. Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Эксперт пояснил прессе, что продолжение кризисной ситуации снижает вероятность дальнейшей евроинтеграции страны, но и в таких условиях "все возможно в этом году". Ираклий Кобахидзе заметил, что миллионы субъектов, включая и грузинских оппозиционеров, ранее сообщали, что статус кандидата страны предоставляется не руководству, а народу. В связи с такой ситуацией власти Грузии подразумевают, что переговоры должны быть открыты. По мнению чиновника, процесс открытия переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе является "полностью техническим".

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze