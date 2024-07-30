Ираклий Кобахидзе назвал условие для перезагрузки отношений Сша и Грузии.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что региональный конфликт на украинской территории завершится в следующем году. Иностранный чиновник добавил, что тогда же произойдет перезагрузка грузино-американских отношений. Соответствующее заявление спикер сделал местным журналистам, выступая в эфире для телекомпании "Имеди". Эксперт добавил, что власти из Тбилиси ждут от Вашингтона встречных шагов по обновлению контактов.

В любом случае, я думаю, завершится в следующем году. После будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор - это завершение военного конфликта. Это является основой для нашего оптимизма. Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Кобахидзе назвал восстановление Украины долгом Грузии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze