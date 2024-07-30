Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что региональный конфликт на украинской территории завершится в следующем году. Иностранный чиновник добавил, что тогда же произойдет перезагрузка грузино-американских отношений. Соответствующее заявление спикер сделал местным журналистам, выступая в эфире для телекомпании "Имеди". Эксперт добавил, что власти из Тбилиси ждут от Вашингтона встречных шагов по обновлению контактов.
В любом случае, я думаю, завершится в следующем году. После будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор - это завершение военного конфликта. Это является основой для нашего оптимизма.
Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии
Кобахидзе назвал восстановление Украины долгом Грузии.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze
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