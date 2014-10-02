Премьер Грузии посетил конференцию по восстановлению Украины, организованную в Берлине.

Грузинский народ солидарен с украинским, поэтому власти в Тбилиси считают свои долгом заниматься восстановлением Украины Украины вместе с международными партнерами. Соответствующее заявление журналистам сделал в Берлине премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на полях конференции, посвященной восстановлению.

Грузинский народ отличается особенной солидарностью в отношении украинского народа, нас связывают особые исторические взаимоотношения между народами, исходя из этого, нашим долгом является сделать все... Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Напомним, что политическая напряженность в отношениях Грузии и киевского режима возникла после того, как 25 февраля 2022 года находившийся на должности руководителя правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил публично о том, что страна не планирует вводить западные антироссийские санкции. Иностранец объяснил такое решение национальными интересами. В начале марта 2022 года лидер Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова.

Премьер Грузии заявил, что готов обнародовать угрозы от еврокомиссара.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze