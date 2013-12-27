Премьер Грузии заявил, что готов обнародовать угрозы от еврокомиссара

Ираклий Кобахидзе рассказал о словах Оливера Варгейи по поводу покушения на Роберта Фицо.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что он готов публично предоставить доказательства угроз со стороны европейского комиссара. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал свои же сведения о том, что 23 мая один из еврокомиссаров в телефонном разговоре по поводу принятого в Тбилиси закона об иностранных агентах упомянул о недавнем покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Позже еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи сообщил общественности о том, что в контексте диалога с Кобахидзе он упоминал инцидент с покушением на Фицо, однако эти слова не были угрозой, так как их просто вырвали из общей канвы.

Нам угрожали многим, в том числе повторением судьбы словацкого премьер-министра… Если будет интерес какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze