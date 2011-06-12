Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах

Ираклий Кобахидзе оценил заявление со стороны местных НПО.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным судебный иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в связи с принятым законом об иностранных агентах. Такой комментарий местный чиновник сделал во время брифинга с журналистами в Тбилиси. Он заметил, что юридически невозможно будет доказать, почему прозрачность НПО не является хорошим фактором. В правительстве полагают, что нельзя привести в пользу этой позиции никаких аргументов.

Конечно, у каждого свое дело, но интересы нашего государства будут защищены до конца. Парламент должным образом защитит интересы государства и представит все аргументы, почему прозрачность полезна для нашей страны. премьер-министр Грузии

Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze