  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Премьер Грузии считает бесперспективным иск НПО по закону об иноагентах

0 0

Ираклий Кобахидзе оценил заявление со стороны местных НПО.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает бесперспективным судебный иск, который неправительственные организации страны планируют подать в Конституционный суд в связи с принятым законом об иностранных агентах. Такой комментарий местный чиновник сделал во время брифинга с журналистами в Тбилиси. Он заметил, что юридически невозможно будет доказать, почему прозрачность НПО не является хорошим фактором. В правительстве полагают, что нельзя привести в пользу этой позиции никаких аргументов.

Конечно, у каждого свое дело, но интересы нашего государства будут защищены до конца. Парламент должным образом защитит интересы государства и представит все аргументы, почему прозрачность полезна для нашей страны. 

премьер-министр Грузии

Премьер Грузии заявил, что "майдана" в стране не будет.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze

Теги: грузия, иноагенты, ираклий кобахидзе, нпо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии