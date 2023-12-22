Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр в Тбилиси Ираклий Кобахидзе на фоне проходящих протестов против закона об иноагентах заявил, что "майдана" в стране не случится. Соответствующее заявление местный политик сделал перед журналистами на брифинге от 30 мая. Он пояснил прессе, что для властей европейского государства самым важным в работе остается забота о независимости и суверенитете. Глава грузинского правительства добавил, что когда украинское руководство было назначено извне страны, то ответственные за это лица не взяли на себя ответственность за дальнейшее развитие ситуации.

Что касается параллели между "майданом" и проходящими в Грузии процессами, хочу всем сообщить, что никто не добьется "майдана" в Грузии. Напомню, какими стали последствия "майдана" для Украины. Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Премьер Грузии призвал не допустить "украинизации" страны и "майдана".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze