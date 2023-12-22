Ираклий Кобахидзе оценил рекомендации от Венецианской комиссии.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Первый". Эксперт прокомментировал журналистам рекомендацию со стороны Венецианской комиссии отменить закон об иностранных агентах. Глава местного правительства добавил, что власти не должны допустить "украинизации", а для этого необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций. По мнению Кобахидзе, именно НПО пытались два раза провести революцию внутри Грузии.

Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий. Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии

Премьер страны выразил мнение о том, что Венецианская комиссия "отказалась от профессионального достоинства". При этом он подчеркнул, что главная цель предлагаемого закона — защита государственного суверенитета и безопасности страны.

Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze