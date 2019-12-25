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На Дачном проспекте неизвестные избили петербуржца металлической трубой
Сегодня, 10:54
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На Дачном проспекте неизвестные избили петербуржца металлической трубой

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Правоохранители разыскивают скрывшихся участников конфликта.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта на Дачном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 15 июня в полицию Кировского района поступила информация от 33-летнего петербуржца, работающего комплектовщиком, о том, что у дома 8 по Дачному проспекту его избили неизвестные. Установлено, что между двумя отдыхавшими компаниями произошел конфликт. 

В ходе конфликта неизвестные металлической трубой избили одного из представителей оппонирующей стороны, выстрелив ему в лицо из аэрозольного пистолета, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213  УК РФ (хулиганство). 

Правоохранители разыскивают скрывшихся участников конфликта.

Ранее мы рассказывали о том, что после нападения на мужчину полиция провела миграционный рейд в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дачный проспект, драка в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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