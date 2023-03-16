После нападения на мужчину полиция провела миграционный рейд в Петербурге

Наряды полиции проверили крупные оптовые рынки Санкт-Петербурга на Софийской улице, проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке.

Полиция провела миграционный рейд на оптовых рынках Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 11 июня произошла "стычка" мигрантов у Пулковских высот. Несколько мужчин силой усадили потерпевшего в свой автомобиль и повезли в сторону Пулковских высот. Там они избили иностранца, отобрали его телефон, вещи и сняли с банковской карты 55 тысяч рублей. Произошедшее стало уголовным дело о разбое. Фигурантами стали двое 20-летних жителей Мурино.

— На преступление в среде мигрантов полиция ответила масштабным рейдом по местам компактного пребывания соотечественников разбойников. пресс-служба ведомства.

Удалось проверить документы более 350 иностранных рабочих. В отделы полиции за нарушение режима пребывания уехали 49 мигрантов.

Ранее Piter.TV сообщал, что мигранты пытались изнасиловать семиклассницу в Ленобласти.

Видео: МВД