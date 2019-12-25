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Мигранты пытались изнасиловать семиклассницу в Ленобласти
Сегодня, 9:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мигранты пытались изнасиловать семиклассницу в Ленобласти

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские разбираются деле о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

Около двух часов ночи 12 июня в полицию обратилась мама 12-летней девочки с заявлением о том, что в деревне Большие Колпаны на Садовой улице её 13-летнюю дочь пытались изнасиловать неизвестные.

На ферме в деревне Новые Черницы по подозрению были задержаны четверо граждан Узбекистана в возрасте от 21 до 26 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также петербуржца подозревают в многолетнем насилии над дочерью своей сожительницы.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 2.1)

Теги: мигранты, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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