Мигранты пытались изнасиловать семиклассницу в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские разбираются деле о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

Около двух часов ночи 12 июня в полицию обратилась мама 12-летней девочки с заявлением о том, что в деревне Большие Колпаны на Садовой улице её 13-летнюю дочь пытались изнасиловать неизвестные.

На ферме в деревне Новые Черницы по подозрению были задержаны четверо граждан Узбекистана в возрасте от 21 до 26 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также петербуржца подозревают в многолетнем насилии над дочерью своей сожительницы.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 2.1)