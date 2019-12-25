Петербуржца подозревают в многолетнем насилии над дочерью своей сожительницы

По данному заявлению проводится проверка.

Петербурженка обвинила сожителя в многолетнем насилии над своей дочерью. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 12 июня обратилась 34-летняя женщина и обвинила своего 46-летнего сожителя в многолетнем насилии над её дочерью. По словам петербурженки, мужчина с сентября 2017 года по октябрь 2022 года насиловал её малолетнюю дочь. В 2017 году девочке было 7 лет.

Мужчину задержали ночью 13 июня. Девочку направили в детскую больницу на осмотр.

По данному заявлению проводится проверка.

Ранее в Петербурге 14-летняя девочка обвинила отчима в изнасиловании.

Фото: Piter.tv