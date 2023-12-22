В Петербурге 14-летняя девочка обвинила отчима в изнасиловании

Со слов матери, отчим воспитывает девочку с 3-х лет, сексуальное и физическое насилие категорически отрицает.

В Петербурге девочка-подросток обвинила своего отчима в изнасиловании. Подробности стали известны Piter.tv.

На выходных в городскую больницу была доставлена 14-летняя девочка с гематомой скуловых областей и ушибом шеи. Девочка сообщила, что с 11 лет подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны отчима.

Подросток проживает вместе с 36-летней матерью и 43-летним отчимом. Со слов матери, отчим воспитывает девочку с 3-х лет, сексуальное и физическое насилие категорически отрицает и считает, что дочь из-за своего психического развития склонна ко лжи. Телесные повреждения она получила во время прогулки на детской площадке с 10-летним братом.

Несовершеннолетняя состоит на учете в психоневрологическом диспансере, находится на домашнем обучении в связи с отклонением в психическом развитии. Опросить девочку не удалось из-за её неадекватного поведения.

Отчим несовершеннолетней будет опрошен 13 мая.

Ранее в Ленобласти мигрант в машине изнасиловал бывшую жену.

Фото: Piter.tv