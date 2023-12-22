В Ленобласти мигрант в машине изнасиловал бывшую жену

Подозреваемый был задержан, проводится проверка по факту заявления.

Полиция Ломоносовского района Ленобласти проверяет заявление об изнасиловании. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 23 апреля в полицию обратилась 18-летняя гражданка Киргизии. Она заявила, что её бывший муж, 24-летний гражданин Киргизии, изнасиловал её.

По словам девушки, ранним утром 23 апреля в арендном автомобиле Hyundai Solaris (мужчина работает таксистом) экс-супруг изнасиловал её.

Подозреваемый был задержан, проводится проверка по факту заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец зарезал жену во время ссоры из-за бракоразводного процесса.

Фото: Piter.tv