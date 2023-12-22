Петербуржец зарезал жену во время ссоры из-за бракоразводного процесса

Сам мужчина выпал из окна 16 этажа.

Петербуржец зарезал жену из-за внезапно возникшего конфликта на фоне бракоразводного процесса. Сам мужчина также позднее погиб, стало известно Piter.tv.

Вечером 23 апреля в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в квартире дома по Славянской улице её сестру избивает муж. Прибывший наряд под окнами указанной квартиры обнаружил 26-летнего петербуржца после падения с высоты. Мужчину в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

В самой квартире был обнаружен труп 27-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, из-за внезапно возникшего конфликта на фоне бракоразводного процесса мужчина нанёс множественные удары жене ножом по телу, после чего выпал из окна своей квартиры с 16-го этажа. Вечером мужчина скончался в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Старо-Петергофском проспекте мужчина зарезал приятеля во время застолья.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)