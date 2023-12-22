На Старо-Петергофском проспекте мужчина зарезал приятеля во время застолья

Подозреваемого задержали.

Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве на Старо-Петергофском проспекте. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию днём 22 апреля поступило сообщение о том, что в квартире дома 37 по Старо-Петергофскому проспекту убит мужчина. Полицейскими в одной из квартир дома был обнаружен труп 43-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

На месте происшествия по подозрению в убийстве был задержан 48-летний местный житель. Он сознался, что в ходе конфликта после совместного распития спиртного, он схватил нож и ударил своего приятеля.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Петербурженка подозревается в убийстве знакомого в коммуналке на проспекте Наставников.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)