Ремонт Старо-Петергофского проспекта завершен в Петербурге

В Петербурге отремонтировали участок протяженностью 750 метров на Старо-Петергофском шоссе. Работы длились с лета, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Качество нового асфальта проверили специалисты лаборатории "Дирекции транспортного строительства" в присутствии общественных наблюдателей.

Мы проверяем толщину слоев – верхний слой покрытия должен быть не менее 5 сантиметров. По факту он 5,5 сантиметров. Оценка – отлично. Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций ГКУ "Дирекция транспортного строительства"

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" обновили участок от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала.

По Старо-Петергофскому проспекту проходят маршруты общественного транспорта, которые связывают разные районы. Также на объекте расположены и крупные медицинские учреждения.

