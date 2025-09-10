  1. Главная
Ремонт Старо-Петергофского проспекта завершен в Петербурге
Сегодня, 14:58
Качество нового асфальта проверили специалисты лаборатории "Дирекции транспортного строительства" в присутствии общественных наблюдателей.

В Петербурге отремонтировали участок протяженностью 750 метров на Старо-Петергофском шоссе. Работы длились с лета, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Мы проверяем толщину слоев – верхний слой покрытия должен быть не менее 5 сантиметров. По факту он 5,5 сантиметров. Оценка – отлично. 

Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций ГКУ "Дирекция транспортного строительства" 

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" обновили участок от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. 

По Старо-Петергофскому проспекту проходят маршруты общественного транспорта, которые связывают разные районы. Также на объекте расположены и крупные медицинские учреждения. 

Ранее на Piter.TV: в петербургских дворах к концу лета обновили асфальт на 60%. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

