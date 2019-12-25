Отмечается, что в этом году выявляют меньше нарушений.

К концу лета муниципальные образования Петербурга сдали на 60% годовой план по обновлению асфальта во дворах. Состояние проездов контролируют нейросетевые комплексы "Городовой", сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что в этом году выявляют меньше нарушений: 49 постановлений против 130 в неполном 2023 и полном 2024 годах. Все МО стараются устранять ямы до приезда искусственного интеллекта.

Фото: Piter.TV