Сегодня, 9:57
В петербургских дворах к концу лета обновили асфальт на 60%

Отмечается, что в этом году выявляют меньше нарушений.

К концу лета муниципальные образования Петербурга сдали на 60% годовой план по обновлению асфальта во дворах. Состояние проездов контролируют нейросетевые комплексы "Городовой", сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

Отмечается, что в этом году выявляют меньше нарушений: 49 постановлений против 130 в неполном 2023 и полном 2024 годах. Все МО стараются устранять ямы до приезда искусственного интеллекта. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт Дворцового моста пройдет с 16 сентября по 15 октября. Работы состоятся в три этапа.

Фото: Piter.TV 

