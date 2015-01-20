  1. Главная
Ремонт Дворцового моста пройдет с 16 сентября по 15 октября
Сегодня, 10:58
Работы состоятся в три этапа.

В Петербурге стартует дорожный ремонт Дворцового моста. Ордер для проведения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Движение ограничат с 16 сентября по 15 октября, по самой переправе транспортные средства смогут передвигаться. Работы состоятся в три этапа. 

Первый этап продлится до 25 сентября, проезд затруднится от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. В рамках второго этапа ограничивается движение по 5 октября, оставят по две полосы в каждом направлении. Третий этап затронет период с 6 октября, проехать не получится от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной. 

На время ремонта мост будет разводиться по графику. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные работы завершены в 11 районах Петербурга. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГАТИ Петербурга

Теги: гати, дворцовый мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

