Ремонт Дворцового моста пройдет с 16 сентября по 15 октября

В Петербурге стартует дорожный ремонт Дворцового моста. Ордер для проведения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.
Движение ограничат с 16 сентября по 15 октября, по самой переправе транспортные средства смогут передвигаться. Работы состоятся в три этапа.
Первый этап продлится до 25 сентября, проезд затруднится от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. В рамках второго этапа ограничивается движение по 5 октября, оставят по две полосы в каждом направлении. Третий этап затронет период с 6 октября, проехать не получится от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.
На время ремонта мост будет разводиться по графику.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
