Ремонт Дворцового моста пройдет с 16 сентября по 15 октября

В Петербурге стартует дорожный ремонт Дворцового моста. Ордер для проведения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Движение ограничат с 16 сентября по 15 октября, по самой переправе транспортные средства смогут передвигаться. Работы состоятся в три этапа.

Первый этап продлится до 25 сентября, проезд затруднится от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. В рамках второго этапа ограничивается движение по 5 октября, оставят по две полосы в каждом направлении. Третий этап затронет период с 6 октября, проехать не получится от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

На время ремонта мост будет разводиться по графику. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГАТИ Петербурга