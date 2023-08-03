Два проспекта общей протяженностью 5 километров отремонтировали в Красносельском районе

Специалисты укрепили на объектах обочины, нанесли разметку термопластиком и восстановили благоустройство.

В Красносельском районе Петербурга отремонтировали два проспекта общей протяженностью 5 километров. Общая площадь нового покрытия – свыше 40 тыс. "квадратов", рассказали в Смольном.

Дорожники привели в нормативное состояние проспект Красных Командиров на участке от улицы Первого Мая до пересечения с железной дорогой. Также был обновлен проспект Двадцать Пятого Октября протяженностью порядка 2,5 километра. Специалисты укрепили на объектах обочины, нанесли разметку термопластиком и восстановили благоустройство.

В настоящее время продолжаются работы на улице Доблести протяженностью около 2 километров. Уже обновлен асфальт, стартовал локальный ремонт тротуаров.

Фото: пресс-служба Смольного