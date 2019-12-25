Ремонт Шлиссельбургского проспекта стартовал в Невском районе

Планируется уложить более 60 тыс. "квадратов" покрытия на проезжей части и тротуарах.

В Невском районе Петербурга начался новый этап ремонта Шлиссельбургского проспекта. В настоящее время специалисты фрезеруют изношенный асфальт, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Позже планируется уложить более 60 тыс. "квадратов" покрытия на проезжей части и тротуарах. Также нанесут разметку термопластиком и восстановят нарушенное благоустройство. Общая протяженность обновляемого участка составил свыше 2 километров.

Особое внимание уделено межрельсовому пространству трамвайных путей: здесь уже уложен литой асфальт, обладающий свойством самостоятельно набирать прочность при остывании. Пресс-служба КРТИ Петербурга

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга