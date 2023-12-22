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Премьер Грузии выступил за сохранение прагматичной политики по России

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Ираклий Кобахидзе рассказал о внешней политике страны.

Грузинское правительство хочет продолжать проводить прагматичную политику в отношениях с Россией с целью сохранения мира в своей стране. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Днем ранее чиновник уведомил прессу в том, что он назначил нового советника по связям с Москвой. Должность получил Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию национальных интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.. Его предшественник на рабочем месте Зураб Абашидзе получил пост советника премьера.

Задачи остаются прежними. Всем известен наш режим отношений, в рамках этого режима мы хотим продолжить нашу прагматичную политику. У нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze

Теги: грузия, ираклий кобахидзе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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