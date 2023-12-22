Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили

Ираклий Кобахидзе оценил высказывание Давида Арахамии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи со словами главы политической фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины (местном парламенте) Давида Арахамии, который ранее выдвинул ряд требований к властям Тбилиси для нормализации отношений с киевским режимом. Также иностранец предложил выпустить из-под стражи Михаила Саакашвили.

Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально. Мы решительно выражаем солидарность с украинским государством, которая выражается не только на словах, но и в конкретных действиях. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze