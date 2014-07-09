Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать

Ираклий Кобахидзе оценил работу президента Грузии.

Председатель правящей на территории Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в ходе пресс-коныеренции о том, что президент страны Саломе Зурабишвили "переходит все красные линии" и от нее может ожидать даже помилование бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Ранее украинские законодатели из Верховной Рады попросили власти из Тбилиси помиловать Михаила Саакашвили. Накануне с той же просьбой обратился основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия.

Мы ничему не удивляемся... не знаю, перейдет ли на эту линию до конца. Конечно же, это будет очередным предательством в отношении грузинского народа. Ее избрал народ, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили. Ираклий Кобахидзе, политик Грузии

Зурабишвили стала лидером оппозиции, заявил глава правящей партии.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze