Зурабишвили стала лидером оппозиции, заявил глава правящей партии

Ираклий Кобахидзе оценил голосование в парламенте по импичменту.

Саломе Зурабишвили стала лидером грузинской оппозиции, но не президентом страны. В настоящее время политик будет исполнять президентские полномочия лишь формально. Такое мнение выразил журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Он прокомментировал ситуацию по результатам проведенного в парламенте голосования по отставке главы государства.

Большинство членов парламента не считают Саломе Зурабишвили достойной президентства. Следовательно, с сегодняшнего дня в течение года Зурабишвили будет формальным президентом. Она будет не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения". Ираклий Кобахидзе, парламентарий Грузии

Напомним, что в местном законодательном органе прошло голосование по вопросу импичмента президенту. Парламентарии не смогли набрать необходимых 100 голосов для доведения процедуры до конца. Большинство из оппозиционеров даже не присутствовали в зале заседания. Они не принимали участие в голосовании.

Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze