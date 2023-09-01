Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента

Ираклий Кобахидзе объяснил причины отстранения главы государства от власти.

Правящая политическая партия "Грузинская мечта" начинает процедуру отстранения главы государства Саломе Зурабишвили от власти и должности президента страны. Соответствующей информацией с журналистами в рамках брифинга от 1 сентября поделился местный председатель движения Ираклий Кобахидзе.

На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента. Саломе Зурабишвили, политик Грузии

Ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заметил, что Саломе Зурабишвили совершает рабочие визиты в европейские страны без согласования с национальным правительством. Эти факты являются нарушением конституции государства. По его словам, последнее выступление президента Грузии в парламенте в кабинете министров политики расценили как направленное "против европейской интеграции Грузии". Напомним, что грузинское правительство отказало Зурабишвили в визитах в десять государств, в том числе в Германию, Израиль, ОАЭ и на Украину.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze