Кобахидзе: Грузия потеряет миллиард долларов при введении запрета на въезд россиянам

Также глава "Грузинской мечты" подчеркнул, что страна может потерять 20-30 тысяч рабочих мест.

Грузия потеряет миллиард долларов в год при введении запрета на въезд россиянам. Об этом заявил на брифинге глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Комментируя инцидент в Батуми с лайнером Astoria Grande, на борту которого находились россияне, Кобахидзе отметил, что видел заявления о том, что российским туристам не следует сюда приезжать. Он считает, что никто с этим не согласен. Также глава "Грузинской мечты" подчеркнул, что страна может потерять 20-30 тысяч рабочих мест.

Если бы российские туристы не въезжали в Грузию, то в течение года страна потеряла бы около миллиарда долларов, когда наша экономика составляет 30 млрд долларов. Ираклий Кобахидзе, глава партии "Грузинская мечта"

Ранее мы сообщали, что в Батуми полиция задержала протестующих против прибытия лайнера с россиянами.

Фото: postv.media