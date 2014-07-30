В Батуми полиция задержала протестующих против прибытия лайнера с россиянами

В акции протеста приняли участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии.

В Батуми полиция задержала протестующих против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

Инцидент произошел вечером 30 июля в гавани Батуми. Протестующие собрались, чтобы провести демонстрацию против прибывающего из России лайнера. Полиция не пустила их к кораблю. Как минимум двое активистов были задержаны. В акции протеста приняли участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии.

Отметим, что 27 июля в Батуми также прошла акция против лайнера Astoria Grande, который прибыл из Сочи. Грузинская оппозиция посчитала это обходом международных санкций. Она также обвинила находившихся на борту россиян в нарушении закона, так как ранее они посетили территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными.

Ранее в Грузии сообщили о выполнении 11 из 12 рекомендаций для статуса кандидата в члены ЕС.

Видео: YouTube / ბათუმელები / Batumelebi