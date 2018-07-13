В Грузии сообщили о выполнении 11 из 12 рекомендаций для статуса кандидата в члены ЕС

Ираклий Гарибашвили выступил с обвинениями в адрес оппозиции.

Грузия выполнила 11 из 12 рекомендаций Евросоюза для получения Тбилиси статуса кандидата в члены объединения. Соответствующими данными с местными законодателями в ходе представления отчета правительства за год о проделанной работе в здании парламента сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили

Если говорить о том, насколько заслужила Грузия..., Грузия достигла значительного прогресса. Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены. Мы сделали максимум. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Чиновник обвинил оппозицию в том, что она препятствует выполнению европейских рекомендаций, а также продвигают в стране "партию войны" или отдельных политиков, которые на самом деле не хотят того, чтобы государство получило статус кандидата в члены ЕС при действующей власти. Ираклий Гарибашвили не стал уточнить, какую именно рекомендацию не успела выполнить Грузия.

Премьер Грузии назвал предательством интересов Тбилиси санкции против России.

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