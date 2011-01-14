Премьер Грузии назвал предательством интересов Тбилиси санкции против России

Ираклий Гарибашвили представил отчет о работе правительства Грузии.

Введение экономических ограничений и санкций против России стало бы предательством национальных интересов Грузии и народа страны. Такое мнение в рамках выступления на заседании местного парламента сделал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, представляя законодателям отчет о проделанной работе. Чиновник уверен в том, что от антироссийских ограничений пострадали бы грузинские граждане, которые не смогли бы " жить также смело", в виду наблюдающегося сейчас экономического роста и рабочих мест.

Введение так называемых санкций и каких-то ограничений, закрытие торговли и экономики и так далее, было бы полностью безответственным шагом. Более того, это можно назвать предательством интересов своей страны и народа. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Ираклий Гарибашвили: если ЕС не предоставит Грузии статус кандидата, это будет большой ошибкой.

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