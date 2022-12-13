Премьер оценил отказ ЕС в предоставлении статуса.

Если руководство Евросоюза не предоставит до конца 2023 года Тбилиси статус кандидата в члены регионального союза, то это будет большой политической ошибкой. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на международной конференции по безопасности в Братиславе грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По мнению чиновника, его страна заслужила этот статус на основании проделанной работы и заслуг. Эксперт добавил, что ЕС не предоставил Грузии ни аргументов, ни пояснений причин отказа, только добавив, что киевский режим проходит через боевые действия.

Я считаю, что это было несправедливо, это был действительно неоправданный, неуместный шаг. Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия. Если говорить о заслугах, то они должны были быть вручены. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что в 2008 году Грузия также находилась в состоянии регионального конфликта.

В Грузии заявили, что ЕС должен дать стране статус кандидата для завершения поляризации.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili