Если руководство Евросоюза не предоставит до конца 2023 года Тбилиси статус кандидата в члены регионального союза, то это будет большой политической ошибкой. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на международной конференции по безопасности в Братиславе грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По мнению чиновника, его страна заслужила этот статус на основании проделанной работы и заслуг. Эксперт добавил, что ЕС не предоставил Грузии ни аргументов, ни пояснений причин отказа, только добавив, что киевский режим проходит через боевые действия.
Я считаю, что это было несправедливо, это был действительно неоправданный, неуместный шаг. Например, какой посыл для России? То есть мы, европейцы, оставляем Грузию, которая в два-три раза лучше, чем Украина и Молдавия. Если говорить о заслугах, то они должны были быть вручены.
Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что в 2008 году Грузия также находилась в состоянии регионального конфликта.
В Грузии заявили, что ЕС должен дать стране статус кандидата для завершения поляризации.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili
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