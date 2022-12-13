В Грузии заявили, что ЕС должен дать стране статус кандидата для завершения поляризации

Ираклий Гарибашвили оценил успехи Тбилиси по евроинтеграции.

Евросоюз должен предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в состав ЕС ради того, чтобы положить коне процессу поляризации общества в республике. Соответствующее заявление в рамках выступления перед грузинской диаспорой сделал местный премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Чиновник рассказал об евроинтеграции гражданам, которые прибыли в страну из различных государств мира.

Если они реально хотят сохранения мира, стабильного развития в стране, и что самое главное, выполнения их же первого приоритета - завершения поляризации, - в таком случае страна должна получить статус кандидата... Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Глава грузинского правительства напомнил о том, что Грузия к концу июня выполнит большинство рекомендаций ЕС, которые были переданы Брюсселем республике для получения статуса страны-кандидата. Один из ключевых приоритетов остается невыполненным без участия оппозиции. Речь идет о процессе завершения поляризации позиций между политическими партиями и в обществе в целом.

Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili