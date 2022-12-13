Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией

Ираклий Гарибашвили встретился с грузинской диаспорой в Тбилиси.

Восстановление прямых пассажирских рейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой. Такое мнение в рамках выступления перед местными представителями грузинской диаспоры в Тбилиси высказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Чиновник выступил перед гражданами, которые прибыли в грузинскую столицу из разных государств мира.

Авиаперелеты - это часть торгово-экономических отношений. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Глава местного правительства заметил, что ежедневно тысячи автомобилей пересекают грузино-российскую сухопутную государственную границу, в том числе большой грузовой транспорт. Ираклий Гарибашвили считает, что в этой связи нет смысла критиковать решение кабинета министров восстановить прямое авиасообщение с Россией. Он напомнил коллегам о том, что ежегодно Тбилиси получают сотни миллионов долларов в виде денежных переводов от нашей диаспоры, которая проживает в РФ. Граждане содержат на территрии Грузии свои семьи, родственников. Власти призывают помогать людям вне зависимости от того, находятся ли они внутри страны или за границей.

Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili