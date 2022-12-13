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Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным

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Ираклий Гарибашвили рассказал, что защищает права этнических грузин в России.

Запуск российско-грузинского авиасообщения является естественным процессом, так как речь идет о части торгово-экономических отношений между двумя странами. Соответствующее заявление в рамках выступления на  Катарском экономическом форуме сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Чиновник заметил, что возобновление прямых рейсов между Тбилиси и Москвой важно с точки зрения обеспечения прав миллиона этнических грузин, которые проживают на территории РФ.

Наличие рейсов между Грузией и Россией - это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение - часть этих отношений.

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Госдеп предупредил Грузию о возможных санкциях за возобновление авиасообщения с РФ.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum

Теги: авиасообщение, грузия, ираклий гарибашвили
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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