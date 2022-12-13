Госдеп предупредил Грузию о возможных санкциях за возобновление авиасообщения с РФ

Мэттью Миллер оценил решение Тбилиси разрешить прямое авиасообщение с Россией.

Американская администрация при президенте Джо Байдене вновь предупредила правительство и частный сектор Грузии о возможности применения против них односторонних санкций со стороны Вашингтона в связи с возобновлением прямого авиационного сообщения между этой европейской страной и Россией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге журналистам рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник напомнил СМИ о том, что многие западные страны запрещают самолетам из РФ входить в свое воздушное пространство. В США пояснили, что еще не настал момент для того, чтобы наращивать взаимодействие с Москвой.

Что касается российских самолетов в Грузии. Мы были обеспокоены возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США заявили о серьезной обеспокоенности решением КНР запретить продукцию компании Micron.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State