В США заявили о серьезной обеспокоенности решением КНР запретить продукцию компании Micron

Мэттью Миллер рассказал о работе Минторга США с властями КНР.

Американская администрация при президенте Джо Байдене серьезно обеспокоена решением китайских властей ввести запрет на приобретение собственными компаниями продукции американской компании Micron Technology. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что в настоящее время Министерство торговли США ведет прямой диалог по этому вопросу с профильными ведомствами от правительства КНР.

У нас есть очень серьезная обеспокоенность по поводу информации о том, что КНР ограничила поставки микросхем Micron определенным внутренним отраслям. Министерство торговли напрямую взаимодействует с КНР, чтобы ясно изложить наше мнение... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению Вашингтона, принятые Пекином решения "представляются идущими вразрез с заявлениями КНР" о том, что страна остается открыта для предпринимателей, а также привержена транспарентным нормам по государственному регулированию рынка.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State