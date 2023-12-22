Госдеп: Израиль обязан сделать все возможное, чтобы предотвратить голод в Газе

Дэвид Саттерфилд оценил работу Израиля по доставке гуманитарной помощи палестинцам.

Израильские власти обязаны принять все возможные меры для того, чтобы предотвратить голод в секторе Газа. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в американском внешнеполитическом ведомстве рассказал специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд. Иностранец отметил, что риск возникновения голода велик по всей территории палестинского анклава,но в особенности - в его северной части.

Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой действий Израиля, немедленных действий по защите невинных мирных граждан и обеспечению безопасности гуманитарных работников, а также по увеличению объема помощи. Дэвид Саттерфилд, спецпосланник США

Эксперт добавил, что за последние две недели руководство еврейского государства предприняло значительные шаги по оказанию гуманитарной помощи палестинскому населению. Однако в Госдепе полагают, что от Израиля требуется сделать еще больше, чтобы обеспечить для региона эффективное и результативное распределение помощи не только в южной части, но и на севере Сектора Газа.

США обсуждают с Египтом и Израилем детали предоставления помощи палестинцам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State