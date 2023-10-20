США обсуждают с Египтом и Израилем детали предоставления помощи палестинцам

Дэвид Саттерфилд посетил Ближний Восток ради гуманитарных поставок в регион.

Специальный посланник по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд обсуждает с египетскими и израильскими властями детали соглашения о поставках гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. При этом

Саттерфилд <...> встретился сегодня с израильскими и египетскими должностными лицами, чтобы выработать конкретные механизмы реализации рамочной программы, которую Блинкен согласовал с Израилем в понедельник. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США подчеркнули, что в текущий момент еврейское государство испытывает очень серьезную обеспокоенность относительно нецелевого использования гуманитарной помощи. Местные власти переживают о том, что поставки будут перенаправляться членам радикального движения ХАМАС в регионе.

Госдеп: Иран мог знать о подготовке операции ХАМАС, но не ее детали.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State