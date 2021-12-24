Госдеп: Иран мог знать о подготовке операции ХАМАС, но не ее детали

Мэттью Миллер заметил, что США не обладают доказательствами причастности Ирана к атакам на Израиль.

Иран, вероятно, знал о подготовке операции радикального движения ХАМАС против Израиля, но не знал ее деталей. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что власти Сша не обладают сведениями о том, что атака на еврейское государство управлялось или организовывалось и Тегерана.

Иран, вероятно, знал, что ХАМАС планирует операцию против Израиля, но не знал точного времени и масштабов. Иран давно поддерживал ХАМАС в материальном и финансовом плане. Но мы не видели свидетельств, что они поддерживали эту конкретную атаку. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

"В Госдепе уточнили, что опыт государства говорит о том, что окончательные выводы по кризису на Ближнем Востоке делать пока что рано. Власти США продолжат изучать этот вопрос в ближайшие дни и недели и пытаться понять, знали ли в Иране точно о том, что планирует совершить ХАМАС.

США не стали комментировать утверждения об этнических чистках в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State