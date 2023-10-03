США не стали комментировать утверждения об этнических чистках в Карабахе

Мэттью Миллер рассказал о том, что США следят за обстановкой в регионе конфликта.

В американском внешнеполитическом ведомстве пока что не могут ничего сказать относительно утверждений о проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Однако власти страны крайне серьезно относятся к публичным утверждениям об этнических чистках и геноциде в непризнанной республике. Чиновник добавил, что Вашингтон выступает за скорейшее формирование международной мониторинговой миссии в регионе конфликта.

Но, как и всегда, вынесение вердикта по вопросам геноцида или этнических чисток требует обстоятельного процесса, основанного на доказательствах. На данный момент я не могу озвучить каких-либо заключений на этот счет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что на заседании армянского правительства премьер-министр страны Никол Пашинян выразил мнение о том, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется этнического населения. Чиновник заявил, что речь идет о прямой акции чистки и депортации населения. МИД Азербайджана отверг обвинения Еревана в проведении азербайджанскими властями этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Госдеп заявил о подготовке к возможной приостановке работы правительства США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State