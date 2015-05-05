Госдеп заявил о подготовке к возможной приостановке работы правительства США

Мэттью Миллер не стал анонсировать шатдаун в Белом доме.

Американское внешнеполитическое ведомство готовится к возможной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауна) и решает, какую именно деятельность в этом случае чиновникам придется временно прекратить. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник выразил надежду на то, что законодатели из Конгресса США успеют выполнить свою работу и обеспечат властям финансирование.

Мы в течение нескольких дней готовим планы на случай шатдауна. Мы продолжим дорабатывать, чтобы решить, какая деятельность жизненно важна для национальной безопасности и не может быть приостановлена. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что если в стране произойдет шатдаун, то чиновники смогут продолжить только определенную деятельность, а другую придется приостановить. Однако Мэттью Миллер на текущий момент не стал ничего анонсировать.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State