Госдеп анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни. Об этом он заявил на брифинге для журналистом.
По его словам, в диалоге с Баку по региону Вашингтон настаивает на сохранении режима прекращения огня и решении гуманитарных вопросов. Он подчеркнул, что открытие Лачинского коридора обеспечит доставку гуманитарных грузов.
И это означает международную мониторинговую миссию, чтобы гарантировать, что гуманитарные потребности удовлетворяются.
Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента
Ранее Миллер сообщил, что США не рассматривают возвращение рядового Кинга как прорыв в отношениях с КНДР.
Видео: YouTube / U.S. Department of State
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