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Госдеп анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни

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Он подчеркнул, что открытие Лачинского коридора обеспечит доставку гуманитарных грузов.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни. Об этом он заявил на брифинге для журналистом.

По его словам, в диалоге с Баку по региону Вашингтон настаивает на сохранении режима прекращения огня и решении гуманитарных вопросов. Он подчеркнул, что открытие Лачинского коридора обеспечит доставку гуманитарных грузов.

И это означает международную мониторинговую миссию, чтобы гарантировать, что гуманитарные потребности удовлетворяются.

Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента

Ранее Миллер сообщил, что США не рассматривают возвращение рядового Кинга как прорыв в отношениях с КНДР.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдепартамент сша, карабах, мэттью миллер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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