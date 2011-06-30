Госдеп анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни

Он подчеркнул, что открытие Лачинского коридора обеспечит доставку гуманитарных грузов.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер анонсировал определение облика мониторинговой миссии для Карабаха в ближайшие дни. Об этом он заявил на брифинге для журналистом.

По его словам, в диалоге с Баку по региону Вашингтон настаивает на сохранении режима прекращения огня и решении гуманитарных вопросов. Он подчеркнул, что открытие Лачинского коридора обеспечит доставку гуманитарных грузов.

И это означает международную мониторинговую миссию, чтобы гарантировать, что гуманитарные потребности удовлетворяются. Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента

Ранее Миллер сообщил, что США не рассматривают возвращение рядового Кинга как прорыв в отношениях с КНДР.

Видео: YouTube / U.S. Department of State