Госдеп: объем поступающей в Газу помощи будет доведен до 500 грузовиков в день

Мэттью Миллер напомнил о поддержке мирного населения в палестинском анклаве.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи будет доведен до 500 грузовиков в день. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уверен в том, что профильные структуры способны масштабно нарастить объемы поступающей помощи после наступления режима прекращения огня в регионе ближневосточного конфликта.

Возможно, это не произойдет за одну ночь. Что касается деталей, то я перенаправлю вас к гуманитарным организациям, которые являются экспертами в сфере того, как достичь этого. Однако, судя по всем нашим разговорам с ними, они уверены. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США, Катар и Египет выступают гарантами сделки между Израилем и ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now