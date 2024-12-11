США, Катар и Египет выступают гарантами сделки между Израилем и ХАМАС

Мэттью Миллер напомнил о нескольких фазах реализации соглашения.

США, Катар и Египет выступают гарантами по сделке, заключенной между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник полагает, что именно американская администрация подтолкнет руководство еврейского государства к тому, чтобы страна осталась за столом переговоров, а после перешла от реализации первой фазы ко второй.

США, Египет и Катар будут гарантами этой сделки. Египет и Катар будут давить на ХАМАС, чтобы оно осталось за столом переговоров и перешло от первой фазы ко второй. А США подтолкнут Израиль. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в среду, 15 января, глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил общественности о том, что палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, а также о введении режима прекращения огня.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now