Госдеп: администрация Байдена надеется, что Трамп не отменит санкции против РФ

Американская администрация при президенте Джо Байдене надеется на то, что избранный лидер Белого дома Дональд Трамп не отменит санкционное давление в отношении Москвы. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник считает, что уже введенные рестрикции показали свою эффективность в том, чтобы навредить российской экономической системе. По словам дипломата, речь идет об ограничении в определенной степени способности страны финансировать "военную машину".
Не буду говорить о том, что станет или не станет делать следующая администрация. Им нужно будет принять собственные решения. И мы надеемся, что они останутся в силе. Однако это решение будет за следующей администрацией.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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