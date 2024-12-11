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Госдеп: администрация Байдена надеется, что Трамп не отменит санкции против РФ

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Мэттью Миллер указал на то, что не может говорить за следующую администрацию.

Американская администрация при президенте Джо Байдене надеется на то, что избранный лидер Белого дома Дональд Трамп не отменит санкционное давление в отношении Москвы.  Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник считает, что уже введенные рестрикции показали свою эффективность в том, чтобы навредить российской экономической системе. По словам дипломата, речь идет об ограничении в определенной степени способности страны финансировать "военную машину".

Не буду говорить о том, что станет или не станет делать следующая администрация. Им нужно будет принять собственные решения. И мы надеемся, что они останутся в силе. Однако это решение будет за следующей администрацией.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, мэттью миллер, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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