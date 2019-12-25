Мэттью Миллер ответил на вопрос ТАССа о сделке с Москвой.

Уходящая американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что решение о начале переговоров с Россией должен принимать исключительно киевский режим, а третьи стороны не вправе влиять на этот процесс. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал слова нового, ихбрвнного лидера Белого дома, члена Республиканской партии Дональда Трампа о том, что Владимиру Зеленскому следует быть готовым идти на сделку ради мирного урегулирования конфликта с Москвой.

Я бы сказал, что никто за пределами Украины не вправе диктовать Украине, вступать ли в переговоры и когда. Они заслужили право сами принимать решения. Больше никто в мире не заслужил за них... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакты с переходной командой республиканца Дональда Трампа, в том числе по внешнеполитическим вопросам. При этом Мэттью Миллер не пояснил, обсуждается ли в ходе этих встреч возможность вступления Украины в переговорный процесс с российским руководством.

США изучают возможность отправки военных в Сирию.

Фото: YouTube / Defense Now