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Госдеп: никто в мире не вправе подталкивать Киев к переговорам с РФ
Сегодня, 14:54
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Госдеп: никто в мире не вправе подталкивать Киев к переговорам с РФ

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Мэттью Миллер ответил на вопрос ТАССа о сделке с Москвой.

Уходящая американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что решение о начале переговоров с Россией должен принимать исключительно киевский режим, а третьи стороны не вправе влиять на этот процесс. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал слова нового, ихбрвнного лидера Белого дома, члена Республиканской партии Дональда Трампа о том, что Владимиру Зеленскому следует быть готовым идти на сделку ради мирного урегулирования конфликта с Москвой.

Я бы сказал, что никто за пределами Украины не вправе диктовать Украине, вступать ли в переговоры и когда. Они заслужили право сами принимать решения. Больше никто в мире не заслужил за них...

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакты с переходной командой республиканца Дональда Трампа, в том числе по внешнеполитическим вопросам. При этом Мэттью Миллер не пояснил, обсуждается ли в ходе этих встреч  возможность вступления Украины в переговорный процесс с российским руководством. 

США изучают возможность отправки военных в Сирию.

Фото: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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