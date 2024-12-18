США изучают возможность отправки военных в Сирию

В американском внешнеполитическом ведомстве изучают возможность отправки военных в Сирию. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что в Сирии нет американских военнослужащих, за исключением коалиционных сил.
Мы продолжаем оценивать ситуацию и изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Госдеп допустил исключение ХТШ* (ХТШ или "Хайат Тахрир аш-Шам"* запрещена на российской территории как террористическая организация) из списка террористов.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все