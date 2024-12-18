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США изучают возможность отправки военных в Сирию

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Мэттью Миллер указал на контингент США, находящийся в стране Ближнего Востока.

В американском внешнеполитическом ведомстве  изучают возможность отправки военных в Сирию. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что в Сирии нет американских военнослужащих, за исключением коалиционных сил.

Мы продолжаем оценивать ситуацию и изучаем, когда может наступить подходящий момент для отправки военнослужащих, которые участвовали бы в выполнении разных задач.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп допустил исключение ХТШ* (ХТШ или "Хайат Тахрир аш-Шам"* запрещена на российской территории как террористическая организация) из списка террористов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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