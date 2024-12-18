Мэттью Миллер сообщил об отношении к боевикам на Ближнем Востоке.

Американское внешнеполитическое ведомство допускает исключение ХТШ* (ХТШ* или "Хайат Тахрир аш-Шам"* запрещена на российской территории как террористическая организация) из списка террористов. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал официальный представитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник уточнил, что решение властей будет основываться на действиях группировки, работающей в Дамаске. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что не следует делать выводы из публичных заявлений представителей боевиков.

Мы будем очень пристально следить за этим, не только следить, но и участвовать в этом процессе. Мы уже провели первичные контакты с ХТШ, чтобы изложить, каким мы видим развитие ситуации, и какие шаги, по нашему мнению, они должны предпринять. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США по-прежнему предлагают $10 млн за информацию о лидере ХТШ*.

Фото и видео: YouTube / Defense Now